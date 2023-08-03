03.08.2023 14:00 «Сообразим на троих»: Смещенный акцент выборов, сказка про белого бычка и «Где ты, побратим?»
Дабришутинг: Игрушки, машинки, Белоруссия
04.08.2023 12:45 «ПЛН-FM»
Дина Дабришюте выбирает только самые интересные и актуальные инфоповоды и высказывает свое мнение относительно происходящего.
Сегодня в выпуске:
- Нравственные погремушки, или Новые артефакты духовности
- Парковочные битвы дальнего Завеличья
- «Славянский базар» по-псковски
Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем темам.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати