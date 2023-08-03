Дабришутинг: Игрушки, машинки, Белоруссия

Дина Дабришюте выбирает только самые интересные и актуальные инфоповоды и высказывает свое мнение относительно происходящего.

Сегодня в выпуске:

Нравственные погремушки, или Новые артефакты духовности

Парковочные битвы дальнего Завеличья

«Славянский базар» по-псковски

Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем темам.

Источник: ПЛН-FM