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Дабришутинг: Игрушки, машинки, Белоруссия

04.08.2023 12:45 «ПЛН-FM»

Дина Дабришюте выбирает только самые интересные и актуальные инфоповоды и высказывает свое мнение относительно происходящего.

Сегодня в выпуске:

  • Нравственные погремушки, или Новые артефакты духовности
  • Парковочные битвы дальнего Завеличья
  • «Славянский базар» по-псковски

Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем темам.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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