«Дабришутинг»: Культурная плесень, презренный труд, обходные пути

Под прицелом поэта, журналиста и настоящего сноба Дины Дабришюте главные события общественной и культурной жизни Псковской области за последние семь дней.

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Источник: ПЛН-FM