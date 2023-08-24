24.08.2023 18:20 «Дневной дозор»: Как падающий рубль и увеличение ключевой ставки отразились на рынке недвижимости в Пскове?
«Дабришутинг»: Культурная плесень, презренный труд, обходные пути
25.08.2023 18:30 «ПЛН-FM»
Под прицелом поэта, журналиста и настоящего сноба Дины Дабришюте главные события общественной и культурной жизни Псковской области за последние семь дней.
Сегодня в выпуске:
- VPN государственной важности
- Школа близко
- Приличное псковское общество
Источник: ПЛН-FM
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