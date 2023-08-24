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«Дабришутинг»: Культурная плесень, презренный труд, обходные пути

25.08.2023 18:30 «ПЛН-FM»

Под прицелом поэта, журналиста и настоящего сноба Дины Дабришюте главные события общественной и культурной жизни Псковской области за последние семь дней. 

Сегодня в выпуске:

  • VPN государственной важности
  • Школа близко
  • Приличное псковское общество

 

Источник: ПЛН-FM



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