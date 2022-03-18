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«Деловой понедельник»: О мерах поддержки псковского бизнеса на фоне санкций

21.03.2022 12:35 «ПЛН-FM»

Гость студии - руководитель АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» Анастасия Иванова. Разговор посвящен актуальным мерам поддержки предпринимательства, которые предоставляет центр «Мой бизнес».

Какие сейчас самые популярные среди предпринимателей меры поддержки и каков портрет целевой аудитории? Изменились ли ставки по займам в связи с поднятием ключевой ставки ЦБ? Планируется ли на фоне западных санкций расширить меры поддержки бизнеса? Подробнее об этом и многом другом с гостьей студии поговорил ведущий - председатель Псковского областного регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» Стас Осовский.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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