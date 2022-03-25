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«Деловой понедельник»: Про туризм, «Макдак» и Мастеров гостеприимства

28.03.2022 12:35 «ПЛН-FM»

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Деловой понедельник». Гость студии - член Общественного Совета при комитете по туризму Псковской области, исполнительный директор ООО «Изборск-Парк», посол конкурса «Мастера Гостеприимства» управляющий сети отелей в Псковской области Дмитрий Блицын. Речь шла о перспективах развития туризма на фоне антироссийских санкций, уходе зарубежных компаний с российского рынка, а также о конкурсе «Мастера гостеприимства».

 

 

Источник: ПЛН-FM



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