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«Деловой понедельник»: Проблемы и перспективы мебельного производства в псковском регионе
11.04.2022 12:35 «ПЛН-FM»
Гость студии - директор ООО «ГлавМебель» Федор Анисимов. Ведущий программы, председатель Псковского областного регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» Стас Осовский обсудил с ним проблемы и перспективы мебельного производства в регионе.
Источник: ПЛН-FM
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