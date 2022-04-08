«Деловой понедельник»: Проблемы и перспективы мебельного производства в псковском регионе

Гость студии - директор ООО «ГлавМебель» Федор Анисимов. Ведущий программы, председатель Псковского областного регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» Стас Осовский обсудил с ним проблемы и перспективы мебельного производства в регионе.

Источник: ПЛН-FM