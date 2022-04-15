«Деловой понедельник»: Руслан Мурадалиев о бизнесе, спорте и общественной деятельности

Гость студии - член регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» Руслан Мурадалиев. Ведущий программы, председатель регионального отделения «Деловой России» Стас Осовский поговорил с ним о бизнесе, спорте и общественной деятельности.

Источник: ПЛН-FM