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«Деловой понедельник»: Руслан Мурадалиев о бизнесе, спорте и общественной деятельности

18.04.2022 12:35 «ПЛН-FM»

Гость студии - член регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» Руслан Мурадалиев. Ведущий программы, председатель регионального отделения «Деловой России» Стас Осовский поговорил с ним о бизнесе, спорте и общественной деятельности.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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