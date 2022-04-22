«Деловой понедельник»: О сотрудничестве «Деловой России» и ООО «Элементум. Надежное Оборудование»

Гость студии – заместитель генерального директора ООО «Элементум. Надежное Оборудование» Александр Куц. На днях председатель псковского отделения «Деловой России» Станислав Осовский и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев посетили с деловым визитом предприятие ООО «Элементум. Надежное Оборудование» 22 апреля. Заместитель гендиректора предприятия Александр Куц провел для них экскурсию по территории завода и поделился планами дальнейшего развития компании. Основной темой встречи стали общие интересы завода и предпринимательского сообщества, возможное сотрудничество, проблемы предприятия.

В рамках сегодняшнего выпуска ведущий Стас Осовский и Александр Куц рассказали о прошедшей встрече более подробно.

Источник: ПЛН-FM