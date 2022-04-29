www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
27 апреля 25 апреля Телефон прямого эфира 27 апреля 28 апреля 25 апреля 28 апреля 25 апреля 18 апреля 13 апреля 27 апреля 28 апреля Телефон прямого эфира 27 апреля 18 апреля 25 апреля

«Деловой понедельник»: О роли корпоративных коммуникаций в современных экономических условиях.

02.05.2022 12:35 «ПЛН-FM»

Гость студии – заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям АО ГК «Титан» Алина Рыбина. В рамках сегодняшнего выпуска ведущий Стас Осовский поговорил с ней о роли корпоративных коммуникаций в современных экономических условиях.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты