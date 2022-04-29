12:35 «Деловой понедельник»: О роли корпоративных коммуникаций в современных экономических условиях.
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«Деловой понедельник»: О роли корпоративных коммуникаций в современных экономических условиях.
02.05.2022 12:35 «ПЛН-FM»
Гость студии – заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям АО ГК «Титан» Алина Рыбина. В рамках сегодняшнего выпуска ведущий Стас Осовский поговорил с ней о роли корпоративных коммуникаций в современных экономических условиях.
Источник: ПЛН-FM
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