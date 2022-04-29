«Деловой понедельник»: О роли корпоративных коммуникаций в современных экономических условиях.

Гость студии – заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям АО ГК «Титан» Алина Рыбина. В рамках сегодняшнего выпуска ведущий Стас Осовский поговорил с ней о роли корпоративных коммуникаций в современных экономических условиях.

Источник: ПЛН-FM