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«Деловой понедельник»: О положении дел в косметической отрасли на фоне санкций

09.05.2022 12:35 «ПЛН-FM»

Гость нового выпуска программы «Деловой понедельник» – учредитель косметической компании «Айрон Барбер» Владимир Харитонов. Ведущий программы, председатель регионального отделения «Деловой России» Стас Осовский обсудил с ним положение дел в косметической отрасли на фоне экономических санкций.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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