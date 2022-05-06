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«Деловой понедельник»: О положении дел в косметической отрасли на фоне санкций
09.05.2022 12:35 «ПЛН-FM»
Гость нового выпуска программы «Деловой понедельник» – учредитель косметической компании «Айрон Барбер» Владимир Харитонов. Ведущий программы, председатель регионального отделения «Деловой России» Стас Осовский обсудил с ним положение дел в косметической отрасли на фоне экономических санкций.
Источник: ПЛН-FM
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