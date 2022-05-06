«Деловой понедельник»: О положении дел в косметической отрасли на фоне санкций

Гость нового выпуска программы «Деловой понедельник» – учредитель косметической компании «Айрон Барбер» Владимир Харитонов. Ведущий программы, председатель регионального отделения «Деловой России» Стас Осовский обсудил с ним положение дел в косметической отрасли на фоне экономических санкций.

Источник: ПЛН-FM