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«Деловой понедельник»: О новых вызовах для бизнеса в России

03.10.2022 12:35 «ПЛН-FM»

Гость студии — руководитель отдела по кооперации Псковского регионального отделения «Деловой России» Николай Солпековский. Ведущий программы, председатель Псковского регионального отделения «Деловой России» Станислав Осовский поговорил с ним о новых вызовах для бизнеса в России.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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