«Деловой понедельник»: О новых вызовах для бизнеса в России

Гость студии — руководитель отдела по кооперации Псковского регионального отделения «Деловой России» Николай Солпековский. Ведущий программы, председатель Псковского регионального отделения «Деловой России» Станислав Осовский поговорил с ним о новых вызовах для бизнеса в России.

Источник: ПЛН-FM