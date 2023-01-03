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«Деловой понедельник»: О новых вызовах для бизнеса в России
03.10.2022 12:35 «ПЛН-FM»
Гость студии — руководитель отдела по кооперации Псковского регионального отделения «Деловой России» Николай Солпековский. Ведущий программы, председатель Псковского регионального отделения «Деловой России» Станислав Осовский поговорил с ним о новых вызовах для бизнеса в России.
Источник: ПЛН-FM
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