06.10.2022 18:20 «Дневной дозор»: Новые правила международных автомобильных перевозок грузов с 10 октября
«Деловой понедельник»: Ольга Торбич о перспективах развития помышленных площадок в России
10.10.2022 12:35 «ПЛН-FM»
Гость студии — заместитель руководителя направления «Пространственное развитие» фонда «Центр стратегических разработок» Ольга Торбич. Ведущий программы, председатель Псковского регионального отделения «Деловой России» Станислав Осовский поговорил с ней о перспективах развития промышленных площадок в России.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати