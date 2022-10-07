«Деловой понедельник»: Ольга Торбич о перспективах развития помышленных площадок в России

Гость студии — заместитель руководителя направления «Пространственное развитие» фонда «Центр стратегических разработок» Ольга Торбич. Ведущий программы, председатель Псковского регионального отделения «Деловой России» Станислав Осовский поговорил с ней о перспективах развития промышленных площадок в России.

Источник: ПЛН-FM