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«Деловой понедельник»: Ольга Торбич о перспективах развития помышленных площадок в России

10.10.2022 12:35 «ПЛН-FM»

Гость студии — заместитель руководителя направления «Пространственное развитие» фонда «Центр стратегических разработок» Ольга Торбич. Ведущий программы, председатель Псковского регионального отделения «Деловой России» Станислав Осовский поговорил с ней о перспективах развития промышленных площадок в России.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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