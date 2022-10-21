«Деловой понедельник»: IT-сектор в текущей реальности

Гость студии — директор ООО «Формоза-Софт» Игорь Храмов. Ведущий программы, председатель Псковского регионального отделения «Деловой России» Станислав Осовский поговорил с ним о самочувствии IT-сектора в текущей реальности.

Источник: ПЛН-FM