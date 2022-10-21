21.10.2022 14:00 «Чай втроем»: Наталья Юрченко о куклах из мальвы, школьных медляках и собаке-бабочке
21.10.2022 12:35 «Хайпожоры»: Как обстоят дела с «молодежкой» в Пскове и заблокируют ли YouTube в России?
20.10.2022 12:35 «Гайд-парк»: Виктор Остренко о проблемах 10-го округа и работе регионального парламента
«Деловой понедельник»: IT-сектор в текущей реальности
24.10.2022 12:35 «ПЛН-FM»
Гость студии — директор ООО «Формоза-Софт» Игорь Храмов. Ведущий программы, председатель Псковского регионального отделения «Деловой России» Станислав Осовский поговорил с ним о самочувствии IT-сектора в текущей реальности.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати