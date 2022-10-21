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«Деловой понедельник»: IT-сектор в текущей реальности

24.10.2022 12:35 «ПЛН-FM»

Гость студии — директор ООО «Формоза-Софт» Игорь Храмов. Ведущий программы, председатель Псковского регионального отделения «Деловой России» Станислав Осовский поговорил с ним о самочувствии IT-сектора в текущей реальности.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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