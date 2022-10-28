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«Деловой понедельник»: Медицинский сектор в текущих реалиях

31.10.2022 12:30 «ПЛН-FM»

Гостем нового выпуска программы «Деловой понедельник» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 31 октября стал директор ООО «Клиника» Денис Брохман. 

Ведущий программы, председатель Псковского регионального отделения «Деловой России» Станислав Осовский поговорил с ним о самочувствии медицинского сектора в текущей реальности.

Источник: ПЛН-FM



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