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«Деловой понедельник»: Медицинский сектор в текущих реалиях
31.10.2022 12:30 «ПЛН-FM»
Гостем нового выпуска программы «Деловой понедельник» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 31 октября стал директор ООО «Клиника» Денис Брохман.
Ведущий программы, председатель Псковского регионального отделения «Деловой России» Станислав Осовский поговорил с ним о самочувствии медицинского сектора в текущей реальности.
Источник: ПЛН-FM
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