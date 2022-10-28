«Деловой понедельник»: Медицинский сектор в текущих реалиях

Гостем нового выпуска программы «Деловой понедельник» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 31 октября стал директор ООО «Клиника» Денис Брохман.

Ведущий программы, председатель Псковского регионального отделения «Деловой России» Станислав Осовский поговорил с ним о самочувствии медицинского сектора в текущей реальности.

Источник: ПЛН-FM