«Деловой понедельник»: Как детектор лжи может помочь работодателям?
21.11.2022 12:35 «ПЛН-FM»
Гость студии — председатель регионального отраслевого объединения работодателей в сфере негосударственной охраны и безопасности «Ассоциация обеспечения безопасности» Дмитрий Романов. Ведущий программы, председатель Псковского регионального отделения «Деловой России» Станислав Осовский поговорил с ним о том, как детектор лжи может помочь работодателям.
Источник: ПЛН-FM
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