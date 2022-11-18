«Деловой понедельник»: Как детектор лжи может помочь работодателям?

Гость студии — председатель регионального отраслевого объединения работодателей в сфере негосударственной охраны и безопасности «Ассоциация обеспечения безопасности» Дмитрий Романов. Ведущий программы, председатель Псковского регионального отделения «Деловой России» Станислав Осовский поговорил с ним о том, как детектор лжи может помочь работодателям.

Источник: ПЛН-FM