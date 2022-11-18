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«Деловой понедельник»: Как детектор лжи может помочь работодателям?

21.11.2022 12:35 «ПЛН-FM»

Гость студии — председатель регионального отраслевого объединения работодателей в сфере негосударственной охраны и безопасности «Ассоциация обеспечения безопасности» Дмитрий Романов. Ведущий программы, председатель Псковского регионального отделения «Деловой России» Станислав Осовский поговорил с ним о том, как детектор лжи может помочь работодателям.

 

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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