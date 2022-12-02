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«Деловой понедельник»: Как работа с голосом и речью влияет на жизнь человека?

05.12.2022 12:35 «ПЛН-FM»

Гость студии — бизнес-тренер, сертифицированный коуч, автор тренингов и курсов по дизайну голоса, речи и эффективной коммуникации Ирина Владимирова. Ведущий программы, председатель Псковского регионального отделения «Деловой России» Станислав Оссовский поговорил с ней о влиянии работы с голосом и речью на жизнь человека.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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