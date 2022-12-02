«Деловой понедельник»: Как работа с голосом и речью влияет на жизнь человека?

Гость студии — бизнес-тренер, сертифицированный коуч, автор тренингов и курсов по дизайну голоса, речи и эффективной коммуникации Ирина Владимирова. Ведущий программы, председатель Псковского регионального отделения «Деловой России» Станислав Оссовский поговорил с ней о влиянии работы с голосом и речью на жизнь человека.

Источник: ПЛН-FM