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«Деловой понедельник»: Как работа с голосом и речью влияет на жизнь человека?
05.12.2022 12:35 «ПЛН-FM»
Гость студии — бизнес-тренер, сертифицированный коуч, автор тренингов и курсов по дизайну голоса, речи и эффективной коммуникации Ирина Владимирова. Ведущий программы, председатель Псковского регионального отделения «Деловой России» Станислав Оссовский поговорил с ней о влиянии работы с голосом и речью на жизнь человека.
Источник: ПЛН-FM
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