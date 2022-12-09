«Деловой понедельник»: Об итогах работы и планах регионального отделения «Деловой России»

Новый выпуск «Делового понедельника» прошел не в совсем обычном формате. Председатель Псковского регионального отделения «Деловой России» Станислав Оссовский сегодня пересел в кресло гостя и подвел промежуточные итоги деятельности регионального отделения «Деловой России» в 2022 году, а также рассказал о планах на следующий год. А в качестве ведущего программы выступил директор ООО «Главмебель» Федор Анисимов.

Источник: ПЛН-FM