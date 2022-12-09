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«Деловой понедельник»: Об итогах работы и планах регионального отделения «Деловой России»

12.12.2022 12:35 «ПЛН-FM»

Новый выпуск «Делового понедельника» прошел не в совсем обычном формате. Председатель Псковского регионального отделения «Деловой России» Станислав Оссовский сегодня пересел в кресло гостя и подвел промежуточные итоги деятельности регионального отделения «Деловой России» в 2022 году, а также рассказал о планах на следующий год. А в качестве ведущего программы выступил директор ООО «Главмебель» Федор Анисимов.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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