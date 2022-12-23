«Деловой понедельник»: О «Моем бизнесе»

Гость студии - руководитель АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» Анастасия Иванова. Она рассказала об итогах работы центра «Мой бизнес» в 2022 году и о планах на 2023 год.

Источник: ПЛН-FM