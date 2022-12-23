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«Деловой понедельник»: О «Моем бизнесе»

26.12.2022 12:35 «ПЛН-FM»

Гость студии - руководитель АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» Анастасия Иванова. Она рассказала об итогах работы центра «Мой бизнес» в 2022 году и о планах на 2023 год.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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