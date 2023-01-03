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«Деловой понедельник»: Владимир Зубов об итогах 2022 года для псковского бизнес-сообщества

09.01.2023 12:35 «ПЛН-FM»

Гость студии - президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов.

Он подвел итоги прошлого года для бизнес-сообщества региона и рассказал о перспективах наступившего года.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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