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«Деловой понедельник»: Владимир Зубов об итогах 2022 года для псковского бизнес-сообщества
09.01.2023 12:35 «ПЛН-FM»
Гость студии - президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов.
Он подвел итоги прошлого года для бизнес-сообщества региона и рассказал о перспективах наступившего года.
Источник: ПЛН-FM
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