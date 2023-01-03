«Деловой понедельник»: Владимир Зубов об итогах 2022 года для псковского бизнес-сообщества

Гость студии - президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов.

Он подвел итоги прошлого года для бизнес-сообщества региона и рассказал о перспективах наступившего года.

Источник: ПЛН-FM