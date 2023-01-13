«Деловой понедельник»: Коучинг как инструмент для развития бизнеса
16.01.2023 12:35 «ПЛН-FM»
На этот раз ведущий - председатель Псковского регионального отделения «Деловой России» Станислав Оссовский - предлагает поговорить о коучинге как инструменте для развития бизнеса. Кто такой коуч и почему это профессия становится такой актуальной? Что такое корпоративный коучинг и как он применяется в бизнесе? Для решение каких задач компании стоит обратиться к профессиональному коучу? На эти и другие вопросы отвечает профессиональный коуч, бизнес-тренер, сооснователь пространства для развития «Ежевика» Ирина Владимирова.
Источник: ПЛН-FM
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