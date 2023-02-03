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«Деловой понедельник»: Креативная экономика – миф или реальность?

06.02.2023 12:35 «ПЛН-FM»

Возможен ли баланс интересов государства и бизнеса? Креативная экономика – миф или реальность? На эти и другие темы ведущий программы Станислав Оссовский побеседовал с директором Новгородского фонда развития креативной экономики, председателем Новгородского регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» Юрием Весельевым.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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