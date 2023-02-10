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«Деловой понедельник»: Как сфера туризма пережила 2022 год и чего ждет от года текущего?

13.02.2023 12:35 «ПЛН-FM»

Гость студии - директор бюро путешествий «Континент», председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова. Ведущий Станислав Оссовский поговорил с ней о том, как сфера туризма региона пережила непростой для всего бизнес-сообщества 2022 год и какие надежды и планы связывает с наступившим 2023 годом.

 

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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