«Деловой понедельник»: Как сфера туризма пережила 2022 год и чего ждет от года текущего?

Гость студии - директор бюро путешествий «Континент», председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова. Ведущий Станислав Оссовский поговорил с ней о том, как сфера туризма региона пережила непростой для всего бизнес-сообщества 2022 год и какие надежды и планы связывает с наступившим 2023 годом.

Источник: ПЛН-FM