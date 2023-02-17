«Деловой понедельник»: Предприниматель Денис Быченков о стартапах, вездеходах и мотивации

В гостях у ведущего Станислава Оссовского «серийный» предприниматель, создатель многих бизнес-проектов в Псковской области и за ее пределами Денис Быченков.

Он рассказал, сколько бизнесов открыл за время своей предпринимательской деятельности и в каких сферах, что его мотивирует, как он пришел к производству вездеходов, за сколько их можно купить и на какого покупателя они рассчитаны.

Источник: ПЛН-FM