www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
21 февраля 22 февраля 21 февраля 21 февраля 16 февраля 10 февраля 20 февраля 21 февраля 20 февраля Телефон прямого эфира 20 февраля 11 января 3 февраля 3 февраля 20 февраля 21 февраля

«Деловой понедельник»: О «цветочном» импортозамещении и о модных букетах к 8 Марта

27.02.2023 12:35 «ПЛН-FM»

Гость студии - директор студии цветов и подарков «Мадам Кураж» Елена Степанова.

Ведущий программы, председатель Псковского регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» Станислав Оссовский поговорил с ней об импортозамещении в цветочной отрасли и о модных букетах к 8 Марта.

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты