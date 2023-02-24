«Деловой понедельник»: О «цветочном» импортозамещении и о модных букетах к 8 Марта

Гость студии - директор студии цветов и подарков «Мадам Кураж» Елена Степанова.

Ведущий программы, председатель Псковского регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» Станислав Оссовский поговорил с ней об импортозамещении в цветочной отрасли и о модных букетах к 8 Марта.

Источник: ПЛН-FM