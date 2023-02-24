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«Деловой понедельник»: О «цветочном» импортозамещении и о модных букетах к 8 Марта
27.02.2023 12:35 «ПЛН-FM»
Гость студии - директор студии цветов и подарков «Мадам Кураж» Елена Степанова.
Ведущий программы, председатель Псковского регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» Станислав Оссовский поговорил с ней об импортозамещении в цветочной отрасли и о модных букетах к 8 Марта.
Источник: ПЛН-FM
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