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«Деловой понедельник»: Вам «шашечки» или ехать?

06.03.2023 12:35 «ПЛН-FM»

Очевидно, что сфера такси в последние 10 лет претерпела существенные изменения. Связано это, прежде всего, с появлением, так называемых агрегаторов, - «Везёт», «Яндекс.Такси», «Максим». Как менялся рынок такси и к чему мы пришли сегодня в Пскове и в России в целом? Почему исчезли таксопарки? Какие положения нового закона о такси особенно встревожили отрасль и чего стоит ожидать рынку от нововведений? Об этом и многом другом ведущий программы Станислав Оссовский поговорил с Игорем Смирновым, генеральным директором компании «Манхэттен Про», которая является официальным сертифицированным партнером «Яндекс.Такси» в Пскове.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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