«Деловой понедельник»: Как банковский сектор справился с вызовами 2022 года?

Гость студии - региональный директор дополнительного офиса «Псковский» ПСБ Андрей Копосов. Ведущий программы Станислав Оссовский поговорил с ним о том, как банковский сектор, и в частности, ПСБ, справился с вызовами 2022 года.

Источник: ПЛН-FM