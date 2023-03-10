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«Деловой понедельник»: Как банковский сектор справился с вызовами 2022 года?
13.03.2023 12:35 «ПЛН-FM»
Гость студии - региональный директор дополнительного офиса «Псковский» ПСБ Андрей Копосов. Ведущий программы Станислав Оссовский поговорил с ним о том, как банковский сектор, и в частности, ПСБ, справился с вызовами 2022 года.
Источник: ПЛН-FM
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