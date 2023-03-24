12:35 «Деловой понедельник»: О разработке регионального инвестиционного стандарта в Псковской области
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«Деловой понедельник»: О разработке регионального инвестиционного стандарта в Псковской области
27.03.2023 12:35 «ПЛН-FM»
Гость студии - руководитель аппарата по работе с общественными объединениями ПРО «Союз Машиностроителей России», РСПП Псковской области Елена Заплатина. Ведущий Станислав Оссовский поговорил с ней о подготовке регионального инвестиционного стандарта Псковской области.
Источник: ПЛН-FM
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