«Деловой понедельник»: О разработке регионального инвестиционного стандарта в Псковской области

Гость студии - руководитель аппарата по работе с общественными объединениями ПРО «Союз Машиностроителей России», РСПП Псковской области Елена Заплатина. Ведущий Станислав Оссовский поговорил с ней о подготовке регионального инвестиционного стандарта Псковской области.

Источник: ПЛН-FM