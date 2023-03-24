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«Деловой понедельник»: О разработке регионального инвестиционного стандарта в Псковской области

27.03.2023 12:35 «ПЛН-FM»

Гость студии - руководитель аппарата по работе с общественными объединениями ПРО «Союз Машиностроителей России», РСПП Псковской области Елена Заплатина. Ведущий Станислав Оссовский поговорил с ней о подготовке регионального инвестиционного стандарта Псковской области.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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