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«Деловой понедельник»: Как ощутить вкус Греции в Пскове?

17.04.2023 12:35 «ПЛН-FM»

Тема нового выпуска - «Как ощутить вкус Греции в Пскове?». На этот вопрос в рамках эфира ответила гендиректор греческой сыроварни «Тремпелис» Светлана Климова. Она рассказала, как греческие сыровары оказались в Пскове, чем греческие сыры отличаются от популярных сыров других стран, где сыровары берут сырье, находят покупателей и как планируют развиваться в направлении гастротуризма.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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