«Деловой понедельник»: Как ощутить вкус Греции в Пскове?

Тема нового выпуска - «Как ощутить вкус Греции в Пскове?». На этот вопрос в рамках эфира ответила гендиректор греческой сыроварни «Тремпелис» Светлана Климова. Она рассказала, как греческие сыровары оказались в Пскове, чем греческие сыры отличаются от популярных сыров других стран, где сыровары берут сырье, находят покупателей и как планируют развиваться в направлении гастротуризма.

Источник: ПЛН-FM