«Деловой понедельник»: Бизнес в России – новые вызовы или новые возможности?
22.05.2023 12:35 «ПЛН-FM»
Гость студии - уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев. На апрельской сессии областного Собрания депутатов он представил доклад об итогах своей работы в прошлом году. Как бизнес-сообщество региона пережило непростой 2022 год? Справилось ли с новыми вызовами? Какие сферы больше пострадали, а какие только выиграли от санкций)? Изменилась ли за прошлый год структура обращений в адрес регионального бизнес-омбудсмена? На эти и другие вопросы ответил Аркадий Мурылев.
Источник: ПЛН-FM
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