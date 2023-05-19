www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
10 мая 22 мая 16 мая 18 мая 16 мая 8 мая 19 мая 3 мая 19 мая Телефон прямого эфира 4 мая 17 мая 17 мая 17 мая 19 мая 18 мая

«Деловой понедельник»: Бизнес в России – новые вызовы или новые возможности?

22.05.2023 12:35 «ПЛН-FM»

Гость студии - уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев. На апрельской сессии областного Собрания депутатов он представил доклад об итогах своей работы в прошлом году. Как бизнес-сообщество региона пережило непростой 2022 год? Справилось ли с новыми вызовами? Какие сферы больше пострадали, а какие только выиграли от санкций)? Изменилась ли за прошлый год структура обращений в адрес регионального бизнес-омбудсмена? На эти и другие вопросы ответил Аркадий Мурылев.

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты