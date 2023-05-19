«Деловой понедельник»: Бизнес в России – новые вызовы или новые возможности?

Гость студии - уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев. На апрельской сессии областного Собрания депутатов он представил доклад об итогах своей работы в прошлом году. Как бизнес-сообщество региона пережило непростой 2022 год? Справилось ли с новыми вызовами? Какие сферы больше пострадали, а какие только выиграли от санкций)? Изменилась ли за прошлый год структура обращений в адрес регионального бизнес-омбудсмена? На эти и другие вопросы ответил Аркадий Мурылев.

Источник: ПЛН-FM