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«Деловой понедельник»: Легко ли легкой промышленности в России?

12.06.2023 12:35 «ПЛН-FM»

Гость нового выпуска - директор Псковской швейной фабрики «Славянка» Елена Косенкова. Ведущий Станислав Оссовский узнал у нее, легко ли сейчас легкой промышленности в России.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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