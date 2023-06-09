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«Деловой понедельник»: Легко ли легкой промышленности в России?
12.06.2023 12:35 «ПЛН-FM»
Гость нового выпуска - директор Псковской швейной фабрики «Славянка» Елена Косенкова. Ведущий Станислав Оссовский узнал у нее, легко ли сейчас легкой промышленности в России.
Источник: ПЛН-FM
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