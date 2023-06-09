«Деловой понедельник»: Легко ли легкой промышленности в России?

Гость нового выпуска - директор Псковской швейной фабрики «Славянка» Елена Косенкова. Ведущий Станислав Оссовский узнал у нее, легко ли сейчас легкой промышленности в России.

Источник: ПЛН-FM