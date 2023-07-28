«Деловой понедельник»: Первый вице-президент Союзмаша Владимир Гутенев об итогах визита в Псковскую область

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) программу «Деловой понедельник».

На днях свой первый рабочий визит в Псковскую область совершил председатель комитета Государственной Думы РФ по промышленности и торговле, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев. В программу его визита вошло посещение фонда «Защитники Отечества», встреча с участниками спецоперации и членами их семей.

В рамках программы «Деловой понедельник» депутат подведет главные итоги своего визита, в частности, выскажет мнение по поводу эффективности реализуемых в Псковской области мер поддержки участников СВО, поделится впечатлениями от посещения Передовой инженерной школы гибридных технологий и станкостроения Союзного государства России и Белоруссии, которая действует на базе ПсковГУ. Кроме того, ведущий Константин Калиниченко обсудит с Владимиром Гутеневым вопросы импортозамещения и развития российской промышленности.

Начало программы в 12.05. Видеотрансляцию можно посмотреть на YouTube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН в социальной сети «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.

Источник: ПЛН-FM