www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
12 июля 19 июля 28 июля 25 июля 26 июля 26 июля 26 июля 7 июня 13 июля 20 июля 26 июля 23 июня Телефон прямого эфира 24 июля 19 июля 28 июля

«Деловой понедельник»: Первый вице-президент Союзмаша Владимир Гутенев об итогах визита в Псковскую область

31.07.2023 12:35 «ПЛН-FM»

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) программу «Деловой понедельник».

На днях свой первый рабочий визит в Псковскую область совершил председатель комитета Государственной Думы РФ по промышленности и торговле, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев. В программу его визита вошло посещение фонда «Защитники Отечества», встреча с участниками спецоперации и членами их семей.

В рамках программы «Деловой понедельник» депутат подведет главные итоги своего визита, в частности, выскажет мнение по поводу эффективности реализуемых в Псковской области мер поддержки участников СВО, поделится впечатлениями от посещения Передовой инженерной школы гибридных технологий и станкостроения Союзного государства России и Белоруссии, которая действует на базе ПсковГУ. Кроме того, ведущий Константин Калиниченко обсудит с Владимиром Гутеневым вопросы импортозамещения и развития российской промышленности.

Начало программы в 12.05. Видеотрансляцию можно посмотреть на YouTube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН в социальной сети «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты