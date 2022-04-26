«Эхо города»: Отчет главы города и прекращение полномочий

В эфире радио ПЛН ФМ программа «Эхо города», у микрофона Любовь Кузнецова. Коротко и емко - о важных для Пскова и горожан темах. И сегодня это: отчет главы Пскова о работе депутатского корпуса за 2021 год и досрочное прекращение полномочий Елены Полонской как руководителя Пскова. Подробности - прямо сейчас в нашем репортаже.

Источник: ПЛН-FM