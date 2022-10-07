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«Эхо города»: Итоги ремонта дорог

05.10.2022 12:50 «ПЛН-FM»

Коротко и емко Любовь Кузнецова расскажет вам о важных для Пскова и горожан темах. И сегодня это итоги ремонта дорог. На календаре октябрь, основные контракты по ремонту дорог и строительству тротуаров в городе завершены. Подрядчики на объектах наводят лоск. Какие дороги Пскова обновили в этом году и что в планах на следующий сезон? Подробности прямо сейчас.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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