06.10.2022 18:20 «Дневной дозор»: Новые правила международных автомобильных перевозок грузов с 10 октября
«Эхо города»: Итоги ремонта дорог
05.10.2022 12:50 «ПЛН-FM»
Коротко и емко Любовь Кузнецова расскажет вам о важных для Пскова и горожан темах. И сегодня это итоги ремонта дорог. На календаре октябрь, основные контракты по ремонту дорог и строительству тротуаров в городе завершены. Подрядчики на объектах наводят лоск. Какие дороги Пскова обновили в этом году и что в планах на следующий сезон? Подробности прямо сейчас.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати