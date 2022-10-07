«Эхо города»: Итоги ремонта дорог

Коротко и емко Любовь Кузнецова расскажет вам о важных для Пскова и горожан темах. И сегодня это итоги ремонта дорог. На календаре октябрь, основные контракты по ремонту дорог и строительству тротуаров в городе завершены. Подрядчики на объектах наводят лоск. Какие дороги Пскова обновили в этом году и что в планах на следующий сезон? Подробности прямо сейчас.

Источник: ПЛН-FM