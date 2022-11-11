«Эхо города»: Брендированные крышки люков с символикой Пскова

Любовь Кузнецова расскажет вам о люках с символикой Пскова, которые уже начали прибывать в город и в самое ближайшее время будут установлены на улицах. Об этой интересной урбанистической фишке, рассчитанной как на самих горожан, так и на туристов, поговорим более подробно.

Источник: ПЛН-FM