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«Эхо города»: Брендированные крышки люков с символикой Пскова

14.11.2022 12:45 «ПЛН-FM»

Любовь Кузнецова расскажет вам о люках с символикой Пскова, которые уже начали прибывать в город и в самое ближайшее время будут установлены на улицах. Об этой интересной урбанистической фишке, рассчитанной как на самих горожан, так и на туристов, поговорим более подробно.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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