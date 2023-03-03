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Эхо города: Итоги февральской сессии – детское питание и награды педагогам
06.03.2023 13:00 «ПЛН-FM»
Коротко и емко Любовь Кузнецова расскажет о важных для Пскова и горожан темах. И сегодня это итоги февральской сессии Псковской городской думы. Индексация расходов на питание школьников – как и почему изменится схема финансирования? Вопросы награждения заслуженных горожан медалью «За заслуги перед Псковом» также были рассмотрены депутатами на февральской сессии.
Источник: ПЛН-FM
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