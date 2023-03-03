Эхо города: Итоги февральской сессии – детское питание и награды педагогам

Коротко и емко Любовь Кузнецова расскажет о важных для Пскова и горожан темах. И сегодня это итоги февральской сессии Псковской городской думы. Индексация расходов на питание школьников – как и почему изменится схема финансирования? Вопросы награждения заслуженных горожан медалью «За заслуги перед Псковом» также были рассмотрены депутатами на февральской сессии.

Источник: ПЛН-FM