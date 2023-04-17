«Эхо города»: Открытие скейт-парка на Запсковье

Коротко и емко Любовь Кузнецова расскажет вам о важных для Пскова и горожан темах. И сегодня речь пойдет об обновке для любителей экстремальных видов спорта – на Запсковье официально открылся большой скейт-парк.

Источник: ПЛН-FM