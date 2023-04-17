17.04.2023 18:25 Рейтингомер: отставка Антона Сергеева, ПсковГУ в судебной хронике и Севастьянов на площади двух вокзалов
17.04.2023 14:00 «Постскриптум»: Почему ушел Антон Сергеев, когда стартуют выборы губернатора и есть ли в Пскове кадровый голод
«Эхо города»: Открытие скейт-парка на Запсковье
18.04.2023 08:30 «ПЛН-FM»
Коротко и емко Любовь Кузнецова расскажет вам о важных для Пскова и горожан темах. И сегодня речь пойдет об обновке для любителей экстремальных видов спорта – на Запсковье официально открылся большой скейт-парк.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати