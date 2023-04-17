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«Эхо города»: Открытие скейт-парка на Запсковье

18.04.2023 08:30 «ПЛН-FM»

Коротко и емко Любовь Кузнецова расскажет вам о важных для Пскова и горожан темах. И сегодня речь пойдет об обновке для любителей экстремальных видов спорта – на Запсковье официально открылся большой скейт-парк.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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