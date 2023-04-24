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«Эхо города»: Противоклещевая обработка общественных территорий Пскова
25.04.2023 18:50 «ПЛН-FM»
Коротко и емко расскажем вам о важных для Пскова и горожан темах. И сегодня в нашей программе речь пойдет о противоклещевой обработке общественных пространств Пскова. Клещи уже проснулись, в регионе зафиксированы первые укусы этих насекомых. Как известно, они являются переносчиками опасных заболеваний, которые могут привести к тяжелым последствиям для организма, инвалидизации и даже летальному исходу. Поэтому шутки с клещами плохи.
Источник: ПЛН-FM
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