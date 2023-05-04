«Эхо города»: Программа празднования Дня Победы

Коротко и емко расскажем вам о важных для Пскова и горожан темах. Близится один из самых народных праздников –День Великой Победы. В этом году, в силу определенных обстоятельств, в связи с особыми мерами безопасности, формат праздника изменился. Но это не значит, что псковичи, желающие отдать дань памяти подвигу солдат-победителей или отпраздновать этот день посещением интерактивной или концертной программы, не смогут этого сделать. Начальник управления культуры администрации Пскова Дмитрий Яковлев в интервью нашей программе рассказал о главных площадках и программе праздника.

Источник: ПЛН-FM