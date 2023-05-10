«Эхо города»: Цветочное оформление Пскова

Сегодня мы вам расскажем, какие цветы украсят Псков в летние месяцы. Без цветочного оформления любой город выглядит несколько тусклым. В теплые месяцы сезона и псковичей, и гостей города привычно радуют цветочные картины на клумбах города. Какими они будут этим летом? Сколько штук, какой расцветки и каких сортов растения мы сможем увидеть? Цветочное оформление столицы региона уже началось.

Источник: ПЛН-FM