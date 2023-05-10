10.05.2023 12:47 «Гонки по вертикали»: День Победы, последствия атаки дронов на Кремль и новые лица псковской политики
10.05.2023 12:35 «Беседка»: Лидер псковского «Движения первых» о возрождении пионерии и патриотизме молодежи
«Эхо города»: Цветочное оформление Пскова
11.05.2023 08:25 «ПЛН-FM»
Сегодня мы вам расскажем, какие цветы украсят Псков в летние месяцы. Без цветочного оформления любой город выглядит несколько тусклым. В теплые месяцы сезона и псковичей, и гостей города привычно радуют цветочные картины на клумбах города. Какими они будут этим летом? Сколько штук, какой расцветки и каких сортов растения мы сможем увидеть? Цветочное оформление столицы региона уже началось.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати