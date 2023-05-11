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«Эхо города»: Депутатские субботники на округах

12.05.2023 08:25 «ПЛН-FM»

Коротко и емко расскажем вам о важных для Пскова и горожан темах. И сегодня речь пойдет о месячнике по благоустройству и уборке города. Напомним, в Пскове в период с 15 апреля по 15 мая проходит общегородская уборка. В ней принимают участие представители органов власти, частные компании, общественные организации, предприятия различных форм собственности и неравнодушные граждане. Под чутким руководством УГХ и при поддержке регионального оператора по ТКО, который осуществляет вывоз собранного мусора. От этой социально значимой акции не остались в стороне и депутаты городской Думы. В большинстве избирательных округов на территории Пскова народные избранники вместе со своими помощниками организуют субботники.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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