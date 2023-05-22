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Эхо города: Старт активного туристического сезона в Пскове

23.05.2023 08:35 «ПЛН-FM»

Коротко и емко расскажем вам о важных для Пскова и горожан темах. Сегодня мы поговорим о старте активного туристического сезона. Активная весна благоприятствует такому же активному и познавательному отдыху. На улицах Пскова мы часто видим индивидуальных и групповых путешественников. Впрочем, ничто не мешает и коренным псковичам узнать кое-что новое о любимом городе и отлично провести время, здесь, в родных стенах.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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