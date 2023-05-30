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«Эхо города»: Подготовка городского пляжа к купальному сезону

31.05.2023 08:25 «ПЛН-FM»

Коротко и емко расскажем вам о важных для Пскова и горожан темах. Сегодня мы поговорим о подготовке городского пляжа Пскова к купальному сезону. Официально он стартует с началом календарного лета, то есть с 1 июня. Пляж со всей своей инфраструктурой и спасательным постом будет работать до 31 августа. И сразу оговоримся, что городской пляж вблизи Мирожского монастыря – это единственное в Пскове место, где купание официально разрешено.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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