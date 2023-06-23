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«Эхо города»: Инвестиционный потенциал Островского района и развитие туризма

26.06.2023 13:00 «ПЛН-FM»

В эфире радио «ПЛН FМ» программа «Эхо города», у микрофона Любовь Кузнецова. Сегодня коротко и емко она расскажет вам о том, как с помощью грамотной работы по развитию инвестиционного и туристического потенциала одного из крупных и передовых муниципалитетов области – Островского района, - власти пополняют налоговую базу местного бюджета.

Логика простая – чем больше на территории района работают предприятий и чем успешнее их деятельность – тем больше в местную казну поступает налогов. А они, в свою очередь, дают возможность властям реализовывать как можно больше проектов, направленных на нужды людей: в благоустройстве, образовании, ЖКХ и других сферах жизнедеятельности. Не говоря уже о рабочих местах для островичей.

 

Источник: ПЛН-FM



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