«Эхо города»: Инвестиционный потенциал Островского района и развитие туризма

В эфире радио «ПЛН FМ» программа «Эхо города», у микрофона Любовь Кузнецова. Сегодня коротко и емко она расскажет вам о том, как с помощью грамотной работы по развитию инвестиционного и туристического потенциала одного из крупных и передовых муниципалитетов области – Островского района, - власти пополняют налоговую базу местного бюджета.

Логика простая – чем больше на территории района работают предприятий и чем успешнее их деятельность – тем больше в местную казну поступает налогов. А они, в свою очередь, дают возможность властям реализовывать как можно больше проектов, направленных на нужды людей: в благоустройстве, образовании, ЖКХ и других сферах жизнедеятельности. Не говоря уже о рабочих местах для островичей.

Источник: ПЛН-FM