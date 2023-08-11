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«Эхо города»: Строительство объектов социального назначения в Пскове

14.08.2023 13:00 «ПЛН-FM»

Коротко и емко расскажем вам о важных для Пскова и горожан темах. Сегодня в фокусе зрения нашей программы строительство объектов социального назначения в Пскове. Мы поговорим о том, как возводится своего рода поселок из небольших, но комфортных домов, квартиры в которых к концу года получат горожане из категории детей-сирот, а также узнаем, с чем связано отставание от графика в строительстве новой школы на улице Киселева.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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