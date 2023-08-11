«Эхо города»: Строительство объектов социального назначения в Пскове

Коротко и емко расскажем вам о важных для Пскова и горожан темах. Сегодня в фокусе зрения нашей программы строительство объектов социального назначения в Пскове. Мы поговорим о том, как возводится своего рода поселок из небольших, но комфортных домов, квартиры в которых к концу года получат горожане из категории детей-сирот, а также узнаем, с чем связано отставание от графика в строительстве новой школы на улице Киселева.

Источник: ПЛН-FM