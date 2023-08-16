«Эхо города»: Как проходит в Пскове строительный сезон?

В эфире радио ПЛН FM программа «Эхо города», у микрофона Любовь Кузнецова. Коротко и емко расскажу вам о важных для Пскова и горожан темах. Сегодня мы поговорим о том, как в целом проходит в Пскове сезон дорожного и не только строительства. К концу августа, в период завершения календарного лета, которое как известно для строителей короткий, но очень активный сезон, принято подводить промежуточные итоги. Впереди еще есть сентябрь, а если позволит погода и октябрь, но к этому времени, как правило, основные объемы работ и ключевые объекты находятся в стадии высокой готовности.

Источник: ПЛН-FM