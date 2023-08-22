«Эхо города»: ДЭГ на выборах губернатора

Коротко и емко расскажу вам о важных для Пскова и горожан темах. И сегодня речь пойдет о дистанционном электронном голосовании. Как известно ДЭГ в этом году будет применяться на всей территории Псковской области в ходе трехдневного голосования, которое состоится 8, 9 и 10 сентября. Регистрация желающих проголосовать при помощи ДЭГ проходит с 24 июля по 4 сентября на сайте Госуслуги. Проголосовать на портале vybory.gov.ru можно будет с 8:00 8 сентября по 20:00 10 сентября. Для этого нужно будет пройти авторизацию, получить электронный бюллетень, ознакомиться с его содержанием, поставить отметку и сделать свой выбор.

Напомню, впервые дистанционное электронное голосование в Псковской области было применено в минувшем году на выборах в муниципальный парламент Пскова, таким образом, действующий созыв депутатов Псковской городской думы был избран с применением ДЭГ. Некоторые депутаты сами попробовали проголосовать дистанционно. Сегодня мнения псковских парламентариев относительно ДЭГ в нашей программе.

Источник: ПЛН-FM