«Эхо города»: Внесение изменений в бюджет: ощущают ли горожане поступление дополнительных средств?

Одним из основных вопросов 16-й сессии Псковской городской думы стали изменения в бюджет города Пскова на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Если проанализировать повестку каждой сессии городского парламента, то эта тема рассматривается депутатами практически ежемесячно. Как правило, под словом «изменения» скрываются дополнения, вернее сказать – увеличение городской казны. Иногда речь идет и о постатейных передвижках средств, то есть перебрасывания средств с одной статьи расходов на другую при условии каких-то обстоятельств. Другой вопрос: а на что идут эти сотни тысяч, а подчас и десятки миллионов рублей? И чувствуют ли депутаты-одномандатники и жители их округов перемены в связи с изменениями в бюджет? Подробности прямо сейчас.

Источник: ПЛН-FM