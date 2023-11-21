21.11.2023 12:35 «Беседка»: Игорь Сильченков о снижении рисков и предотвращении угроз безопасности в транспортной сфере
20.11.2023 14:00 «Постскриптум»: Новый пскович-иноагент, кандидаты в президенты и общепит в жилых домах
«Эхо города»: Подготовка города Пскова к зиме
22.11.2023 08:55 «ПЛН-FM»
Коротко и емко расскажем вам о важных для Пскова и горожан темах. Сегодня мы поговорим про то, насколько городские коммунальщики готовы к зимнему сезону.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати