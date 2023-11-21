www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
17 ноября 16 ноября 15 ноября 14 ноября 15 ноября 20 ноября 7 ноября Телефон прямого эфира 27 октября 13 ноября 14 ноября 25 октября 13 ноября 17 ноября 17 ноября 9 ноября

«Эхо города»: Подготовка города Пскова к зиме

22.11.2023 08:55 «ПЛН-FM»

Коротко и емко расскажем вам о важных для Пскова и горожан темах. Сегодня мы поговорим про то, насколько городские коммунальщики готовы к зимнему сезону.

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты