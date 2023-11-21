«Эхо города»: Подготовка города Пскова к зиме

Коротко и емко расскажем вам о важных для Пскова и горожан темах. Сегодня мы поговорим про то, насколько городские коммунальщики готовы к зимнему сезону.

Источник: ПЛН-FM