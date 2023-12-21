Эхо города: Патриотическое воспитание молодежи Островского района

Сегодня коротко и емко расскажем вам о том, как власти Островского района последовательно, год за годом, ведут большую работу по патриотическому воспитанию молодежи. Остров – город с многовековой историей, страницы которой во многом связаны с ратными подвигами островичей. На всю страну известна трагическая и героическая история островских подпольщиков, соратников Героя Советского Союза Клавы Назаровой. Островичи насмерть стояли и в составе легендарной 6-й роты. Немало героев сегодня на фронтах специальной военной операции. Власти, проводя патриотическую работу в районе, стремятся связать поколения, показать молодежи, что во все времена жители этой земли и хорошо трудились в мирное время, и достойно служили Родине с оружием в руках.

Источник: ПЛН-FM