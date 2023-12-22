Эхо города: Принятие бюджета Пскова на 2024 год

Депутаты Псковской городской думы приняли во втором чтении бюджет города на 2024 год и плановую трехлетку в ходе 18 очередной сессии. Первоначально общий объем доходов на 2024 год был запланирован в сумме 6,9 млрд рублей, в том числе налоговые - 2,4 млрд рублей, неналоговые - 145,5 млн рублей, безвозмездные поступления - 4,4 млрд рублей. Однако на заседании бюджетного комитета гордумы начальник финансового управления администрации Пскова Тамара Винт сообщила, что вносятся следующие изменения: запланировать общий объем доходов в сумме 7,5 млрд рублей, расходы - в сумме 7,7 млрд рублей, при этом верхний предел муниципального внутреннего долга не изменится. В частности, дополнительно выделяется 205 млн рублей на капитальный ремонт школ №2 и №23, 176 млн рублей — на строительство пешеходного моста через реку Пскову. Бюджет во втором чтении поддержал 21 депутат, двое проголосовали против...

Источник: ПЛН-FM