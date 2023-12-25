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Эхо города: Закупка инвентаря для спортивных школ Пскова

26.12.2023 12:45 «ПЛН-FM»

Хорошим и долгожданным новогодним подарком можно назвать масштабное поступление инвентаря для спортивных школ города Пскова. Общая сумма вложений – 14 миллионов рублей. Глава города Борис Елкин в интервью нашей программе сообщил, что те или иные нужды спортивных школ удовлетворялись ежегодно, однако столь весомые покупки стразу для нескольких спортшкол сделаны впервые за последние годы. Свой вклад в это хорошее внес и областной, и городской бюджет. Комментарий Бориса Елкина.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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